Кэмерон провел параллели между Путиным и Гитлером и призвал не умиротворять президента РФ

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон имеет ощущение, что сегодняшние события в мире напоминают предвоенные 1930-е годы, когда Запад пытался умиротворить Адольфа Гитлера.

Об этом он сказал в интервью для подкаста Power Play на Politico, сообщает "Европейская правда".

Британский министр иностранных дел заявил, что война в Украине остается для него "абсолютным приоритетом номер один".

"Это вызов для нашего поколения", – считает Дэвид Кэмерон.

Дипломат сравнил сегодняшние события в мире в контексте российской агрессии с периодом, который предшествовал Второй мировой войне.

"Это все равно, что быть министром иностранных дел или лидером Европы в 1930-х годах, мы не должны умиротворять Путина. Мы должны противостоять злу, которое представляет собой его вторжение", – сказал он.

Замечания бывшего премьер-министра Великобритании прозвучали в то время, когда Запад пытается помочь Украине получить высокотехнологичное вооружение для защиты от полномасштабного вторжения России, готовясь к возможному возвращению в Белый дом скептика НАТО Дональда Трампа.

"Единственное, что мы можем сделать, это продемонстрировать в течение этого года, что Путин не побеждает", – сказал Кэмерон.

Напомним, министр обороны Великобритании Грант Шаппс в речи 16 января объявил о начале новой эры – эры предвоенного мира.

А председатель Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр, призвал к трансформации боеспособности Альянса в эпоху непредсказуемости, в которой может случиться "что угодно"