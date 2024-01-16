Трамп выиграл праймериз в Айове, антиукраинский кандидат выбыл

Бывший президент США Дональд Трамп одержал убедительную победу на первых республиканских президентских праймериз, прошедших в Айове в понедельник.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

По данным Edison Research, после подсчета 95% ожидаемых голосов, Трамп получил 51% поддержки проголосовавших избирателей.

45-летний губернатор Флориды Рон ДеСантис неожиданно вырвался на второе место, у него 21%. У бывшей представительницы США в ООН Никки Хейли – 19%.

Предприниматель Вивек Рамасвами, известный антиукраинскими заявлениями, набрал чуть менее 8% голосов и выбыл из гонки. Он поддержал кандидатуру Дональда Трампа в речи перед сторонниками.

Таким образом Дональд Трамп закрепил свой статус явного лидера среди претендентов на президентскую номинацию от Республиканской партии в 2024 году.

Опросы показывали Трампа явным лидером в Айове в течение нескольких месяцев, но масштабы его победы оказались ошеломляющими

Наибольшее преимущество на республиканских праймериз в Айове до сих пор было у Боба Доула в 1988 году – он оторвался от ближайшего оппонента на 12,8 процентных пункта.

Результат Трампа отражает его популярность среди республиканских избирателей – даже после двух импичментов, его роли в штурме Капитолия 6 января 2021 года и несмотря на 91 уголовное обвинение.

Почти две трети участников голосования поддержали его ложные заявления о фальсификации результатов выборов, заявив, что они не считают, что Джо Байден получил президентство легитимно.

Более 60% заявили, что Трамп все равно сможет исполнять обязанности президента, даже если его признают виновным в совершении преступления.

Кто бы ни выиграл праймериз от республиканцев, на президентских выборах в ноябре он столкнется с демократом, скорее всего действующим президентом Байденом.

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