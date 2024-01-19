СМИ: Трамп давит на конкурентов за президентскую номинацию, чтобы те снялись с выборов

Бывший президент США Дональд Трамп пытается добиться снятия Рона Десантиса и Никки Хейли с соревнования за президентскую номинацию от Республиканской партии на выборах 2024 года, чтобы не отвлекаться на них в течение кампании.

Об этом от источников в штабе Трампа узнало Vanity Fair, сообщает "Европейская правда".

По информации издания, Трамп звонит союзникам Хейли и Десантиса, чтобы убедить их в том, что "соревнованиям конец" и он является единственным кандидатом с шансом на победу.

"План заключается в том, чтобы оттолкнуть всех доноров и телеканал Fox (от других кандидатов. – Ред.) и закрыть вопрос до следующей среды (24 января. – Ред.)", – сказал Vanity Fair республиканец, близкий к Трампу.

Экс-президент США при этом публично прибегает как к одобрению своих оппонентов, так и к их прямой критике. В течение этой недели он одновременно призвал Хейли и Десанктиса объединиться для победы на выборах и раскритиковал "безумную речь" первой.

Кампания Трампа также работает над заручением наибольшей поддержки других ведущих республиканцев. Как узнало Vanity Fair, экс-президент США часто разговаривает с уже бывшим своим конкурентом Тимом Скоттом, который ранее осторожно критиковал Трампа.

Усилия кампании Трампа происходят на фоне грядущих праймериз в штате Нью-Гэмпшир 23 января, где опросы прогнозируют ему 50% поддержки, тогда как Хейли получает 34%, а Десантис – лишь 5%.

Напомним, Дональд Трамп одержал убедительную победу на первых республиканских президентских праймериз в Айове 15 января. Он получил 51% поддержки проголосовавших избирателей.

Результат экс-президента США отражает его популярность среди республиканских избирателей – даже после двух импичментов, его роли в штурме Капитолия 6 января 2021 года и несмотря на 91 уголовное обвинение.