США нанесли новый удар по расположению оружия хуситов

США в четверг сообщили о новом ударе против поддерживаемых Ираном боевиков-хуситов на территории Йемена из-за угрозы, которую они создают для судоходства.

Как пишет "Европейская правда", об этом объявило Центральное командование армии США.

18 января силы Центрального командования нанесли удары "по двум противокорабельным ракетам хуситов, нацеленных на южную акваторию Красного моря и готовых к пуску".

U.S. CENTCOM Destroys Houthi Terrorists' Anti-Ship Missiles



As part of ongoing multi-national efforts to protect freedom of navigation and prevent attacks on maritime vessels in the Red Sea, on Jan. 18 U.S. Central Command forces conducted strikes on two Houthi anti-ship… pic.twitter.com/bvrSaDN6Wl January 18, 2024

Американские военные обнаружили подготовленные системы около 15:40 по местному времени и пришли к выводу, что они являются непосредственной угрозой для торговых судов и военных кораблей США в регионе. После этого приняли решение о нанесении удара.

Перед этим в среду США в четвертый раз нанесли удары по районам контролируемых хуситами, и сообщили об уничтожении 14 готовых к пуску ракет.

Удары были нанесены после объявления о том, что США снова внесут хуситов в список глобальных террористов, чтобы отрезать их от источников финансирования без ущерба для гуманитарной помощи жителям Йемена.

В четверг президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты продолжат наносить удары по поддерживаемым Ираном повстанцам-хуситам в Йемене, признав, что последние атаки против них не остановили нападений на суда в Красном море.

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