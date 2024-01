США нанесли новый удар по расположению оружия хуситов

США в четверг сообщили о новом ударе против поддерживаемых Ираном боевиков-хуситов на территории Йемена из-за угрозы, которую они создают для судоходства.

Как пишет "Европейская правда", об этом объявило Центральное командование армии США.

18 января силы Центрального командования нанесли удары "по двум противокорабельным ракетам хуситов, нацеленных на южную акваторию Красного моря и готовых к пуску".

U.S. CENTCOM Destroys Houthi Terrorists' Anti-Ship Missiles



As part of ongoing multi-national efforts to protect freedom of navigation and prevent attacks on maritime vessels in the Red Sea, on Jan. 18 U.S. Central Command forces conducted strikes on two Houthi anti-ship…