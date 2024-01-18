Байден анонсировал дальнейшие удары по хуситам, атакующим коммерческие суда в Красном море

Американский президент Джо Байден заявил, что США продолжат наносить удары по поддерживаемым Ираном повстанцам-хуситам в Йемене, признав, что последние атаки против них не остановили нападений на суда в Красном море.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Во время общения с журналистами возле Белого дома 18 января Байден заявил, что США продолжат уничтожать военный потенциал хуситов, комментируя последние удары, которые произошли накануне.

"Когда вы говорите, что они работают, останавливают ли они хуситов – нет. Будут ли они продолжаться – да", – добавил он.

Как сообщалось, американские военные в среду в четвертый раз нанесли очередную волну ракетных ударов с кораблей и подводных лодок по объектам, контролируемым хуситами. Удары поразили 14 ракет, которые, по мнению командования США, представляли "неизбежную угрозу".

Удары были нанесены после объявления о том, что США снова внесут хуситов в список глобальных террористов, чтобы отрезать их от источников финансирования без ущерба для гуманитарной помощи жителям Йемена.

На фоне войны против ХАМАС хуситы начали обстреливать коммерческие суда, следующие через Красное море, утверждая, что они помогают Израилю. В ответ США развернули миссию по защите судоходства.

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