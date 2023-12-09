Во время пожара в больнице в окрестностях Рима погибли четыре человека

Поздно вечером в пятницу в результате пожара в больнице города Тиволи в 30 км от Рима погибли четыре человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Ansa.

Около двухсот человек были эвакуированы из больницы, где прошлой ночью произошел крупный пожар.

Пациентов, в зависимости от насущных проблем в лечении, развезли по разным медицинским учреждениям итальянской столицы.

Пожар, вероятно, вспыхнул в подвале здания, сначала охватив морг, затем часть кухонь и первый этаж, но густой дым распространился и на верхние этажи. По меньшей мере один из пациентов был найден мертвым из-за недостатка кислорода.

Для выяснения причин смерти четырех пожилых людей было назначено вскрытие. По предварительной информации, один из них умер по причинам, не связанным с пожаром.

Здание больницы в настоящее время непригодно для использования. В ближайшие несколько дней, когда окружающая среда остынет, будет проведена проверка для установления причин пожара.

В связи с пожаром перекрывали движение по трассе, которая соединяет Тиволи, популярное туристическое направление с виллами, которые относятся к наследию ЮНЕСКО, с Римом.

В понедельник из-за пожара в больнице одной из коммун Брюсселя эвакуировали несколько десятков пациентов; распространение огня удалось быстро остановить.

Напомним, недавно в аэропорту Варшавы более 200 человек эвакуировали из-за задымления на борту самолета, а в Албании оппозиционные депутаты устроили пожар в сессионном зале.