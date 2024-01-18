Аэропорт Кишинева официально сменил код на "дерусифицированный"

Аэропорт Кишинева с 18 января окончательно получил в системе IATA новый код RMO, что является беспрецедентным случаем.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

18 января аэропорт напомнил, что с этого дня на всех таблицах рейсов код Кишинева будет обозначаться как RMO – от "Республика Молдова", вместо старого кода KIV, который ему дали по созвучию с русским названием "Кишинев".

В случае проблем с приобретением билетов из-за смены кода советуют контактировать с техподдержкой соответствующей авиакомпании.

Напомним, предстоящую смену кода аэропорта Кишинева анонсировали в декабре. Для авиационной отрасли это является беспрецедентным случаем.

В последующие недели после объявления новости дважды сообщали о технических проблемах с билетами в Кишинев – в случае WizzAir рейсы на даты после 15 января ложно "отменялись", также некоторое время невозможно было приобрести билеты на рейсы Turkish Airlines. Впрочем, точно неизвестно, именно ли изменение кода аэропорта было причиной сбоя.

Подробнее о решении властей Молдовы и о том, почему Украине стоит воспользоваться этим прецедентом сейчас, читайте в статье "Аэропортовая "русофобия".