В Молдове огласили приговор мужчине, "заминировавшему" дом Майи Санду

Мужчину из Кишинева, который год назад по телефону сообщил о гранате в доме, где проживает президент Молдовы Майя Санду, приговорили к одному году и восьми месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает realitatea.md.

Судьи вынесли решение в отсутствие обвиняемого, поскольку он уклонялся от явки в суд. В связи с этим его объявили в розыск.

Согласно материалам дела, все произошло 23 июля 2022 года, когда мужчина позвонил на номер "112" и сообщил, что заложил гранату в подъезде дома, где проживает Майя Санду.

Вскоре после этого его задержала полиция, но во время рассмотрения дела к мужчине была применена мера пресечения, не связанная с содержанием под стражей, что позволило ему скрыться от преследования.

Это не первое нарушение закона со стороны обвиняемого. Ранее его приговорили к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, после того, как в 2020 году он сообщил, что заложил гранату в собор Кишинева.

Ранее сообщалось, что президент Молдовы инициирует проведение осенью 2024 года референдума по вступлению страны в Европейский Союз. Она также попросила у граждан Молдовы поддержки ее кандидатуры на выборах 2024 года, где будет участвовать, чтобы "завершить миссию европейской интеграции".

Перед этим Санду выразила убеждение, что РФ продолжит свои действия по дестабилизации страны весной следующего года в разгар предвыборной кампании перед президентскими выборами.