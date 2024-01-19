В Молдове появится министр, ответственный за переговоры с ЕС

В правительстве Молдовы появится новый министр, ответственный за переговоры о вступлении в ЕС.

Об этом спикер парламента Игорь Гросу сообщил в эфире программы Punctul pe Azi на телеканале TVR Moldova, передает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

"Могу подтвердить, что это будет кто-то, вовлеченный в процесс получения статуса страны-кандидата. Это будет известный человек, который и раньше был вовлечен в процесс. Лучше, чтобы это сообщило правительство, и, я думаю, что это произойдет в ближайшее время", – сказал Гросу.

В то же время спикер отказался комментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что глава Министерства иностранных дел и евроинтеграции (МИДЕИ) Нику Попеску намерен подать в отставку.

Ранее молдовский премьер-министр Дорин Речан объявил, что главным переговорщиком с Европейским Союзом на переговорах о вступлении будет один из вице-премьеров.

Хотя в правительстве присутствуют четыре вице-премьера, только один – министр иностранных дел Нику Попеску – отвечает за вопросы европейской интеграции. В ноябре он возглавил новосозданное Бюро европейской интеграции Молдовы.

Напомним, 14 декабря Европейский совет поддержал открытие переговоров о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой.