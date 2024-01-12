Правительство Туска отправило в отставку заместителя генпрокурора, назначенного предшественниками

Министр юстиции Польши Адам Боднар пошел на редкий шаг и объявил о лишении полномочий заместителя генпрокурора Дариуша Барского, которого считают лояльным предшественнику Боднару, председателю правой партии "Солидарная Польша" Збигневу Зебро.

Соответствующее распоряжение правительство Польши опубликовало 12 января, сообщает "Европейская правда".

Польское Министерство юстиции пояснило, что Барский еще в 2010 году ушел с государственной службы и был восстановлен в феврале 2022-го в должности бывшим главой ведомства Зебро на основании нормативных актов, которые не действовали.

Боднар 12 января встретился с Барским, где передал ему соответствующий документ с юридическим обоснованием, почему тот не может состоять в прокурорской должности. Соответственно, с этой даты Барский "находится в отставке, что делает невозможным выполнение им функции национального прокурора", то есть заместителя генерального прокурора.

Отдельно в сообщении отмечается, что решения, принятые Барским в должности, сохраняют силу "в той части, в которой прокурор действовал на основании полномочий и по поручению Генпрокуратуры", а остальные станут предметом расследования.

С 15 января его обязанности временно примет министр юстиции, генеральный прокурор Адам Боднар, пояснили в правительстве Польши. В то же время, Минюст планирует провести конкурс на должность "в порядке и на условиях, определенных действующими нормативно-правовыми актами".

Решение нынешнего правительства Польши наносит удар по объединенной правой руке, которая находилась у власти последние восемь лет.

Среди прочего перед своей отставкой в прошлом году Зебро распорядился передать большинство своих прокурорских полномочий национальному прокурору, то есть заместителю. Да, вероятно, он рассчитывал сохранить влияние на принятие решений.

Ситуация в прокуратуре Польши является очередным шагом правительства Туска по лишению институтов влияния предыдущей власти "Права и справедливости". В прошлом месяце, например, он уволил благосклонное к "ПиС" руководство государственных медиа.

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