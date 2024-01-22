Грузинские силовики говорят, что звонки о "минировании" в Батуми поступили из-за рубежа

Служба госбезопасности Грузии заявила, что все сообщения о якобы взрывчатке в крупнейших ТРЦ Батуми оказались фальшивой тревогой, а "минер" находится за границей.

Об этом сообщает агентство "Новости Грузии", пишет "Европейская правда".

Из сообщения СГБ стало известно, что заявление о "бомбе" поступило не только по четырем крупнейшим ТРЦ Батуми, но и ряду учебных заведений.

Специалисты после проверок не обнаружили взрывчатки.

СГБ утверждает, что злоумышленник "умышленно указал номер телефона в Грузии, который принадлежит подростку", но сами сообщения поступали из-за рубежа. О какой стране идет речь, не уточняется.

По факту ложных сообщений о террористической угрозе открыли уголовное производство. Также Грузия обратилась с запросами о помощи к "странам-партнерам", но не уточняется, каким именно.

В СГБ отметили также, что предыдущие ложные сообщения о минировании "Галереи Тбилиси" в конце 2023 года и 17 января этого года тоже поступили из-за границы и к этому были причастны несовершеннолетние.

Напомним, вечером 20 января аэропорт Батуми приостанавливал работу из-за сообщения о якобы минировании.

На следующий день поступили аналогичные угрозы в отношении четырех крупнейших ТРЦ Батуми.