В Батуми эвакуировали наибольшие ТРЦ, вероятно из-за "заминирования"

В грузинском Батуми эвакуировали четыре крупнейших торговых центра, вероятно из-за сообщения о взрывчатке.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили ряд грузинских телеканалов и онлайн-изданий.

К вечеру в воскресенье объявили об эвакуации Batumi Mall, Grand Mall, Metro Mall и Batumi Plaza.

Свидетели рассказывают, что их попросили выходить из здания, но причины эвакуации не объявили. Предполагают, что причиной является очередное анонимное сообщение о якобы заложенной взрывчатке.

Вечером в субботу из-за сообщения о минировании приостанавливал работу аэропорт Батуми, взрывчатки не нашли.

"Новости Грузия" отмечает, что минувшей ночью в Telegram массово распространяли с анонимных аккаунтов угрозы о якобы подготовке терактов в Батуми. В некоторых угрозы касались мусульман, в некоторых – Грузии в целом за "нелюбовь к России".

Перед этим последняя крупная волна "заминирований" была в июне 2023 года, тогда на электронные почты поступали анонимные угрозы о якобы взрывчатке в зданиях судов и школ по всей территории Грузии.

В течение осени и зимы с подобными массовыми инцидентами столкнулись также государства Балтии и другие страны Европы.