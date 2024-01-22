Грузинські силовики кажуть, що дзвінки про "замінування" у Батумі надійшли з-за кордону

Служба держбезпеки Грузії заявила, що усі сповіщення про нібито вибухівку у найбільших ТРЦ Батумі виявились фальшивою тривогою, а "мінер" перебуває за кордоном.

Про це повідомляє агентство "Новости Грузии", пише "Європейська правда".

З повідомлення СДБ стало відомо, що сповіщення про "бомбу" надійшло не лише щодо чотирьох найбільших ТРЦ Батумі, але й низки навчальних закладів.

Фахівці після перевірок не виявили вибухівки.

СДБ стверджує, що зловмисник "умисно вказав номер телефону у Грузії, який належить підлітку", але самі повідомлення надходили з-за кордону. Про яку країну йдеться, не уточнюють.

За фактом неправдивих повідомлень про терористичну загрозу відкрили кримінальне провадження. Також Грузія звернулася із запитами про допомогу до "країн партнерів", але не уточнено, яких саме.

В СДБ зазначили також, що попередні неправдиві повідомлення про мінування "Галереї Тбілісі" наприкінці 2023 року та 17 січня цього року теж надійшли з-за кордону і до цього були причетні неповнолітні.

Нагадаємо, ввечері 20 січня аеропорт Батумі призупиняв роботу через повідомлення про нібито замінування.

Наступного дня надійшли аналогічні погрози щодо чотирьох найбільших ТРЦ Батумі.