В Эстонии началась массовая забастовка учителей

В Эстонии в понедельник, 22 января, начинается забастовка учителей в общеобразовательных школах.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Учителя требуют установить минимальную месячную зарплату на уровне 1950 евро, поскольку высокая нагрузка на фоне низкой зарплаты приводит к нарастающему дефициту педагогов.

Забастовка объявлена бессрочно, но участие и сроки участия в ней конкретных учителей являются добровольными.

Союз работников образования утром понедельника сообщил ERR, что в забастовке примут участие 9471 учитель из 330 школ.

Кроме учителей в забастовке солидарности примут участие работники детских садов, профтехучилищ и школ по интересам.

Участники забастовки также проведут в понедельник утром часовой митинг возле Рийгикогу (парламента) в Таллинне, а также 24 января в Тарту на Ратушной площади.

Министерство образования прошлой осенью вело переговоры с Союзом работников образования, который настаивал на повышении минимальной учительской зарплаты.

Последний раунд переговоров состоялся 1 декабря. На нем учителям предложили поднять минимальную зарплату на 3,1%, или до 1803 евро вместо 1,77%, изначально предложенных правительством. Учителя, которые изначально настаивали на повышении минимальной зарплаты на 11%, отвергли это предложение.

Переговоры официально завершились 6 декабря, когда госпримиритель подписал протокол о разногласиях. Это означало, что правительство может установить минимальную зарплату учителей на следующий год по собственному усмотрению, а у профсоюза появляется право начать забастовку.

Ранее стало известно, что профсоюз немецких машинистов готовится начать новую забастовку как аргумент в споре с Deutsche Bahn о лучших условиях труда, это может означать отмену большинства поездов в течение шести дней.

Кроме того, 1-2 февраля масштабная забастовка представителей многих профсоюзов состоится в Финляндии.