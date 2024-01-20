В Финляндии из-за масштабной забастовки остановится производство боеприпасов

В Финляндии многие профсоюзы объявили о намерениях провести забастовку против запланированных правительством сокращений и изменений условий труда.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

В частности, в четверг Индустриальный профсоюз заявил, что начнет двухдневную забастовку с 1 по 2 февраля. В забастовках участвуют 60 000 рабочих и 700 предприятий.

Забастовка коснется заводов Nammo, производящих боеприпасы в Финляндии и Украине. Ранее они не участвовали в акциях протеста.

Двухдневная забастовка остановит производство боеприпасов на трех заводах компании, а также на заводе по производству пороха в Лапуа, Састамала и Вихтавуори.

Кроме того, о намерениях бастовать заявил профсоюз работников публичного сектора и сферы социального обеспечения JHL. Вследствие этого обслуживание прекратится почти во всех финских аэропортах. В забастовке участвуют сотрудники Finavia и Airpro.

В политических акциях протеста против запланированных реформ также примут участие, в частности, Авиационный профсоюз (IAU) и Профсоюз работников автотранспорта (AKT). Забастовки могут остановить авиасообщение, досмотр и обработку багажа.

Также Профсоюз PAM проведет масштабную суточную акцию протеста 1 февраля, в результате которой большинство продуктовых магазинов могут быть закрыты. Забастовка затронет десятки тысяч сотрудников и охватит, среди прочего, все крупнейшие розничные сети, а также отели, рестораны, вокзалы и клининговые компании.

Кроме того, забастовки в начале февраля приведут к закрытию детских садов.

Напомним, 18 января в Северной Ирландии большинство работников бюджетной сферы объявили забастовку, в связи с чем приостановилась работа школ, транспорта и коммунальных служб.

Ранее стало известно, что машинисты поездов на большей части Великобритании возобновят забастовку в ближайшие недели после длительного спора по заработной плате между профсоюзом Aslef, руководителями железных дорог и правительством.