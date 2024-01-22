Власти Германии приветствовали масштабные протесты против ультраправых

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и ряд министров приветствовали протесты против ультраправых и партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), на которые вышли сотни тысяч людей по всей стране.

Об этом сообщает DW, пишет "Европейская правда".

В частности, Штайнмайер поблагодарил тех, кто присоединился к протестам, за их преданность демократии.

"Эти люди добавляют нам всем мужества. Они защищают нашу республику и нашу конституцию от ее врагов. Они защищают нашу человечность", – сказал он.

Он подчеркнул, что Германии сейчас нужна сплоченность всех демократов.

"Независимо от того, живут ли они в деревне или в городе, молодые или старые, с историей миграции или без нее. Будущее нашей демократии зависит не от громкости ее оппонентов, а от силы тех, кто защищает демократию. Давайте покажем, что вместе мы сильнее", – подчеркнул Штайнмайер.

Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Габек назвал акции протеста "обнадеживающим знаком" для демократии.

"Демократия живет благодаря людям, которые ее отстаивают. Поразительно, что сейчас так много людей выходят на улицы и поднимают флаг нашей демократии", – отметил он.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила, что такие протесты, особенно в небольших городах, являются "силой нашей страны".

Бербок призвала "изо всех сил" отстаивать демократию: "Мы должны это четко обозначить и в дальнейшем говорить не о рассерженных граждан, встревоженных людей или правых популистов, а о тех, кто покушается на нашу конституцию".

Напомним, накануне полиция Мюнхена остановила многотысячную демонстрацию против крайне правых из-за того, что количество участников стало "риском для безопасности".

Кроме Мюнхена, в воскресенье акции проходили еще во многих других городах.

Демонстрации стали продолжением уже целой серии таких протестов по всей территории страны после того, как стало известно о встрече крайне правых с участием представителей партии "Альтернатива для Германии", на которой обсуждали идею о массовой депортации из страны лиц иммигрантского происхождения.

На одной из первых демонстраций в Потсдаме появились в том числе канцлер Олаф Шольц и министр иностранных дел Анналена Бербок.