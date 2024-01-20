Тысячи фермеров на тракторах устроили новый масштабный протест в Берлине

В Германии в субботу, 20 января, тысячи фермеров продолжили свои протесты с призывами к большей защите окружающей среды и животных, а также выступая против генной инженерии и несправедливых цен.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

По данным полиции, несколько сотен человек собрались перед штаб-квартирой правящей Социал-демократической партии днем, чтобы начать акцию.

Впоследствии около 1000 демонстрантов на нескольких десятках тракторов отправились оттуда в правительственный квартале Берлина под звуки клаксонов, барабанов и волынки.

Carsten Koall/dpa

Carsten Koall/dpa

Carsten Koall/dpa

Митинг, к которому присоединились еще 7 000 протестующих перед правительственной канцелярией, проходил под лозунгом "Хорошей еде нужно будущее – за сельское и экологически чистое сельское хозяйство, свободное от ГМО!".

На некоторых тракторах были плакаты "Земля принадлежит фермерам", "Продовольствие – это политика!" и "Фермеры выше корпоративных интересов".

Представители альянса под названием "Мы сыты по горло!" передали министру сельского хозяйства Джему Оздемиру ноту протеста под названием "Остановить несправедливость и голод, усилить права фермеров во всем мире".

Оздемир принял ноту протеста от демонстрантов, а также призвал поддержать его в решении вопросов, которые остались без внимания.

"Помогите мне получить для них большинство [в парламенте]", – сказал он протестующим.

Немецкие фермеры возмущены сокращением субсидий на топливо и усилением экологических ограничений без компенсации.

В митинге приняли участие немецкие и международные экологические группы, в том числе "Пятницы за будущее".

Фермеры еще в декабре начали протесты. В частности, колонна из более 1500 тракторов блокировала главную дорогу, ведущую к Бранденбургским воротам. Протесты начались после того, как правительственная коалиция Германии согласовала бюджет страны на 2024 год после месяца напряженных переговоров на фоне кризиса, связанного с возникновением "дыры" в бюджете на 60 миллиардов евро. Среди прочего, в бюджете предусматривалась отмена льгот для фермеров.

Ранее в январе правительство объявило о частичных изменениях своей позиции. Вместо отмены налоговых льгот на дизельное топливо для фермеров это планируют делать постепенно в течение нескольких лет.