Туск опубликовал фото с "другом Зеленским"

Новый премьер-министр Польши Дональд Туск, который прибыл с визитом в Киев в понедельник, встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Туск, который во время визита в украинскую столицу будет искать пути разрядки напряженных украинско-польских отношений, опубликовал фото с украинским президентом в своем Twitter (Х), назвав Зеленского "другом".

"Приветствую, друг Владимир Зеленский", – написал глава польского правительства.

Ранее в понедельник Туск встретился с премьером Денисом Шмыгалем, вместе они возложили венки к Мемориальной стене погибшим защитникам Украины в Киеве.

Туск, прибыв в Киев, заявил, что в украинско-польских отношениях есть конфликты интересов, но эти проблемы следует решить как можно скорее.

Читайте подробную статью о том, приведет ли визит премьера Польши в Киев к перезагрузке отношений.