Туск опубликовал фото с "другом Зеленским"
Новый премьер-министр Польши Дональд Туск, который прибыл с визитом в Киев в понедельник, встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Туск, который во время визита в украинскую столицу будет искать пути разрядки напряженных украинско-польских отношений, опубликовал фото с украинским президентом в своем Twitter (Х), назвав Зеленского "другом".
"Приветствую, друг Владимир Зеленский", – написал глава польского правительства.
Witaj przyjacielu @ZelenskyyUa! pic.twitter.com/qZyCi6nsoH— Donald Tusk (@donaldtusk) January 22, 2024
Ранее в понедельник Туск встретился с премьером Денисом Шмыгалем, вместе они возложили венки к Мемориальной стене погибшим защитникам Украины в Киеве.
🇵🇱 Premier @DonaldTusk i 🇺🇦premier @Denys_Shmyhal złożyli wieniec pod Ścianą Pamięci Poległych Obrońców Ukrainy w #Kijów. pic.twitter.com/ZZmheJzBQ6— Kancelaria Premiera (@PremierRP) January 22, 2024
Туск, прибыв в Киев, заявил, что в украинско-польских отношениях есть конфликты интересов, но эти проблемы следует решить как можно скорее.
Читайте подробную статью о том, приведет ли визит премьера Польши в Киев к перезагрузке отношений.