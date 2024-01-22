Туск опублікував фото з "другом Зеленським"

Новий прем’єр-міністр Дональд Туск, який прибув з візитом до Києва в понеділок, зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Туск, який під час візиту до української столиці шукатиме шляхи розрядки напружених українсько-польських відносин, опублікував фото з українським президентом у своєму Twitter (Х), назвавши Зеленського "другом".

"Вітаю, друже Володимире Зеленський", – написав глава польського уряду.

Раніше у понеділок Туск зустрівся з прем’єром Денисом Шмигалем, разом вони поклали вінки до Меморіальної стіни загиблим захисникам України в Києві.

Туск, прибувши до Києва, заявив, що в українсько-польських відносинах є конфлікти інтересів, але ці проблеми слід вирішити якомога швидше.

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