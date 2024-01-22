Туск опублікував фото з "другом Зеленським"
Понеділок, 22 січня 2024, 13:56
Новий прем’єр-міністр Дональд Туск, який прибув з візитом до Києва в понеділок, зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Туск, який під час візиту до української столиці шукатиме шляхи розрядки напружених українсько-польських відносин, опублікував фото з українським президентом у своєму Twitter (Х), назвавши Зеленського "другом".
"Вітаю, друже Володимире Зеленський", – написав глава польського уряду.
Witaj przyjacielu @ZelenskyyUa! pic.twitter.com/qZyCi6nsoH— Donald Tusk (@donaldtusk) January 22, 2024
Раніше у понеділок Туск зустрівся з прем’єром Денисом Шмигалем, разом вони поклали вінки до Меморіальної стіни загиблим захисникам України в Києві.
🇵🇱 Premier @DonaldTusk i 🇺🇦premier @Denys_Shmyhal złożyli wieniec pod Ścianą Pamięci Poległych Obrońców Ukrainy w #Kijów. pic.twitter.com/ZZmheJzBQ6— Kancelaria Premiera (@PremierRP) January 22, 2024
Туск, прибувши до Києва, заявив, що в українсько-польських відносинах є конфлікти інтересів, але ці проблеми слід вирішити якомога швидше.
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