Шольц призывает к расширению оборонного производства ФРГ

Немецкий канцлер Германии Олаф Шольц считает, что в связи с полномасштабной агрессией России против Украины ФРГ должна иметь сильную оборонную промышленность и армию.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Süddeutsche Zeitung, он сказал во время посещения завода Airbus в Баварии 19 января.

В выступлении перед работниками Airbus – завода по производству истребителей Eurofighter – Шольц очертил контекст, в котором в Германии сейчас обсуждаются проекты вооружений.

"Агрессивная война России в Украине еще раз дала нам понять: нам нужна сильная оборонная промышленность, а также сильный Бундесвер, сильный альянс НАТО, для того, чтобы мы могли обеспечить мир и безопасность в Европе", – подчеркнул он.

Прежде чем отбыть, канцлер ФРГ назвал важным свой визит на завод Airbus, "который дает мне уверенность в том, что мы вместе сможем справиться с задачами, которые стоят перед нами".

Визит канцлера планировался еще на декабрь 2023 года, но был отложен из-за бюджетного кризиса, отмечает Süddeutsche Zeitung.

Шольц не впервые призывает немецкие оборонные компании расширить свои возможности в связи с полномасштабным нападением России на Украину. Известно, что он также надеется использовать саммит ЕС 1 февраля, чтобы призвать государства-члены к отправке Украине большего количества оружия.