В Молдове переименуют Министерство обороны

В Молдове решили переименовать Министерство обороны в Министерство национальной обороны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Deschide.MD.

Переименование оборонного ведомства страны предусмотрено проектом изменений в закон "О национальной обороне", подготовленным властями и вынесенным на общественное обсуждение.

Как отметили представители министерства, новая концепция "Министерство национальной обороны" была вдохновлена идеей, что национальная оборона является делом всего народа. В этом контексте название оборонного ведомства должно это четко отражать.

"Согласно специализированным словарям, "оборона" – это основной вид боевых действий, а "национальная оборона" – основное политическое понятие оборонной военной доктрины, комплекс политических, экономических и военных мероприятий и действий, осуществляемых с целью защиты национальной независимости, суверенитета и территориальной целостности государства", – говорится в документе.

Проект изменений в закон "О национальной обороне" предусматривает четкое определение Министерства национальной обороны как специализированного органа центрального государственного управления, который организует, направляет, координирует и осуществляет в соответствии с законом деятельность в сфере национальной обороны и военной безопасности.

Он также уточняет структуру министерства и его задачи.

Ранее стало известно, что в правительстве Молдовы появится новый министр, ответственный за переговоры о вступлении в ЕС.

В ноябре в Молдове создали Бюро европейской интеграции.