У Молдові перейменують Міністерство оборони

У Молдові вирішили перейменувати Міністерство оборони на Міністерство національної оборони.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Deschide.MD.

Перейменування оборонного відомства країни передбачено проєктом змін до закону "Про національну оборону", підготовленим владою і винесеним на громадське обговорення.

Як зазначили представники міністерства, нова концепція "Міністерство національної оборони" була натхненна ідеєю, що національна оборона є справою всього народу. У цьому контексті назва оборонного відомства має це чітко відображати.

"Відповідно до спеціалізованих словників, "оборона" – це основний вид бойових дій, а "національна оборона" – основне політичне поняття оборонної воєнної доктрини, комплекс політичних, економічних та військових заходів і дій, що здійснюються з метою захисту національної незалежності, суверенітету і територіальної цілісності держави", – йдеться у документі.

Проєкт змін до закону "Про національну оборону" передбачає чітке визначення Міністерства національної оборони як спеціалізованого органу центрального державного управління, який організовує, спрямовує, координує та здійснює відповідно до закону діяльність у сфері національної оборони і воєнної безпеки.

Він також уточнює структуру міністерства та його завдання.

Раніше стало відомо, що в уряді Молдови з'явиться новий міністр, відповідальний за переговори про вступ до ЄС.

У листопаді у Молдові створили Бюро європейської інтеграції.