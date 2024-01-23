Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что пригласил в Будапешт премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, и ключевой темой их встречи будут переговоры о вступлении Швеции в НАТО.

Как пишет "Европейская правда", об этом он объявил в своем Twitter (X).

"Сегодня отправил письмо-приглашение премьер-министру Швеции Ульфу Кристерссону по поводу визита в Венгрию для переговоров о вступлении Швеции в НАТО", – написал Виктор Орбан.

Today I sent an invitation letter to Prime Minister Ulf Kristersson @SwedishPM for a visit to Hungary to negotiate on Sweden’s NATO accession. January 23, 2024

Венгрия и Турция, как известно – последние две страны, которые до сих пор не ратифицировали в национальных парламентах протокол о вступлении Швеции в Североатлантический альянс и таким образом блокируют приобретение ею полноправного членства.

В конце декабря профильный комитет парламента Турции одобрил проект. По информации СМИ, 23 января его могут вынести на рассмотрение в зал.

Руководитель аппарата Орбана недавно сетовал, что шведская сторона "не ищет контакта с Венгрией", словно для нее не важно быстрее решить вопрос. В то же время он заверил, что Венгрия хочет быть не последней страной, которая одобрит вступление Швеции.