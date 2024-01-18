У Орбана обиделись, что Швеция не ищет с ними контакта - значит, не хочет в НАТО

Руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Гергей Гуяш на пресс-конференции 18 января заявил, что "не расстроен" из-за отсутствия прогресса в одобрении вступления Швеции в НАТО венгерским парламентом, потому что "для Швеции это не важно".

Слова чиновника цитирует портал HVG.hu, сообщает "Европейская правда".

На брифинге Гуяша спросили о том, почему Венгрия медлит с одобрением вступления Швеции в Североатлантический Альянс, на что он сказал: "Если это не важно для Швеции, почему я должен чувствовать себя плохо из-за этого?"

Руководитель аппарата Орбана заявил, что шведская сторона не ищет контакта с Венгрией, тогда как "общение необходимо для решения проблем". Также Гуяш оценил как "минимальный" вклад Швеции в силу НАТО после ее вступления.

Он, однако, заверил, что Венгрия все еще хочет быть не последней страной, которая одобрила вступление Швеции.

В администрации Орбана еще прошлой осенью заявляли, что Венгрия ожидает "объяснений" от Швеции, прежде чем парламент страны ратифицирует протокол о ее вступлении в НАТО.

Напомним, Швеция подала заявку на членство в НАТО в мае 2022 года после начала российской агрессии против Украины и надеялась присоединиться к Альянсу тем летом. Однако Турция обвинила шведскую политику в недостаточной борьбе с "террористическими организациями".

В конце декабря комитет по иностранным делам парламента Турции одобрил протокол о ратификации вступления Швеции, что дало надежду на скорое завершение процесса – голосование в зале и подпись президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Но Эрдоган параллельно требует, чтобы Конгресс США одобрил поставки Анкаре американских истребителей F-16.