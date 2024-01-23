Рейтинг "Альтернативы для Германии" упал больше всего за два года

Немецкая ультраправая партия "Альтернатива для Германии" ("АдГ") потеряла позиции в двух новых опросах общественного мнения на фоне недавних общенациональных демонстраций против этой политсилы.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Опрос Insa для газеты Bild, опубликованный во вторник, показал, что поддержка "АдГ" снизилась до 21,5% против 23% на прошлой неделе.

Партия осталась на втором месте в общенациональном рейтинге, в котором лидирует альянс ХДС/ХСС с 30,5%.

Отдельный опрос Forsa для медиагруппы RTL/ntv показал падение на два пункта у "АдГ" до 20%, а рейтинг ХДС/ХСС – 31%.

Bild заявил, что "АдГ" претерпела самое большое недельное падение популярности за почти два года, тогда как глава Insa Герман Бинкерт сказал, что демонстрации против партии поддерживают 37% населения, и что они "имеют эффект".

В то же время совокупная поддержка трех коалиционных партий – социал-демократов, "зеленых" и свободных демократов – осталась на уровне 31%. Это более чем на 20 процентных пунктов ниже их общего результата на всеобщих выборах 2021 года. Сама СДПГ канцлера Шольца набрала лишь 13,5%.

Новая партия леворадикальной Сары Вагенкнехт BSW с 3% поддержки сравнялась в опросе со Свободными избирателями и лишь на один процентный пункт отстает от правящих свободных демократов и Левой партии.

В то же время, согласно опросам, "Альтернатива для Германии" имеет наибольшую, чем когда-либо, поддержку в Бранденбурге, Саксонии и Тюрингии, где осенью состоятся местные выборы.

Сотни тысяч протестующих вышли на улицы в выходные после сообщения о встрече, на которой присутствовали представители "Альтернативы для Германии", где обсуждали схему "ремиграции" – то есть выдворение из страны иммигрантов.

Согласно сообщению, члены ХДС также были на ноябрьском собрании в отеле вблизи Потсдама.