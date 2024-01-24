Украина и Польша в марте возобновят межправительственные консультации

Польский премьер-министр Дональд Туск объявил, что Украина и Польша возобновят межправительственные консультации во второй половине марта.

Об этом Туск сказал на пресс-конференции в среду, его цитирует Polskie Radio, сообщает "Европейская правда".

Первые такие консультации состоятся в Варшаве.

Туск отметил, что темой консультаций будет, среди прочего, вопрос украинского зерна и его импорт в Польшу.

"Нескольким нашим министерствам придется хорошо подготовиться к этим консультациям.

Прежде всего – и это также связано с сегодняшними протестами фермеров – для меня очень важно принять такие договоренности между польской и украинской сторонами, чтобы польский рынок, польские сельхозпроизводители, польские фермеры не оказались под угрозой неконтролируемого притока сельскохозяйственной продукции из Украины", – сказал Туск.

Он отметил, что во время визита в Киев услышал четкое заверение, что украинская власть не заинтересована в неконтролируемом экспорте.

"Они подписали интересные соглашения, в основном по транзиту с Румынией и Болгарией. Подобную договоренность мы будем искать на уровне украинского и польского правительств", – подчеркнул польский премьер-министр.

Польский министр сельского хозяйства Чеслав Секерский ранее заявил, что через несколько дней Польша начнет технические переговоры с Украиной по экспортным лицензиям.

Напомним, во время визита в Киев новый премьер-министр Польши Дональд Туск заверил, что Украина и Польша найдут выгодный для сельхозпроизводителей обеих стран выход.