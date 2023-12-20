Еврокомиссия сделала шаг, чтобы разрешить охотиться на волков в ЕС

Европейская комиссия в среду объявила о намерении изменить статус волков со "строго защищенного" на "защищенный", что в будущем сделает возможной охоту на этих животных.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление комиссии.

Волки являются строго защищенным видом, согласно Директиве ЕС о среде обитания и Бернской конвенции. Это означает, что их отлов и убийство запрещены, если только животные не представляют опасности для людей или скота.

Если статус волков будет изменен со "строго защищенного" на "защищенный", охота на них может быть разрешена.

Теперь Еврокомиссия будет добиваться согласия стран-членов ЕС на свое предложение.

Охотничьи и фермерские ассоциации призвали Брюссель изменить охранный статус волков, чтобы получить возможность отстреливать больше животных, утверждая, что фермеры находятся "под огромным давлением" и стремятся защитить свой скот.

Европейская народная партия также бьет тревогу по поводу растущего количества нападений волков, поскольку она стремится позиционировать себя как защитника фермерства и сельских общин в преддверии европейских выборов, которые состоятся в следующем году.

В прошлом году в Германии волк загрыз собственного пони главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая также принадлежит к Европейской народной партии.

Экологические активисты в начале этой недели направили в Еврокомиссию письмо, в котором осудили то, что "политическое решение по такому важному вопросу готовится непрозрачным способом", и подчеркнули, что "любое решение об изменении охранного статуса волков должно основываться на достоверных научных данных".

Комиссия заявила, что ее решение основывается на "углубленном анализе" статуса волка в ЕС.

Этот шаг ЕК следует за объявлением комиссии в сентябре 2023 года о том, что на основе собранных данных она примет решение о предложении изменить, где это целесообразно, статус защиты волков и обновить правовую базу.

Политика в отношении популяции волков является предметом постоянных споров во многих европейских странах. Так, среди последних активизировались дебаты в Австрии после того, как несколько регионов дали разрешение на отстрел волков после сообщений об увеличении количества нападений на домашний скот.

В Швеции за зимний период охоты отстреляли наибольшее количество волков в новейшей истории, что тоже вызвало споры.