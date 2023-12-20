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Еврокомиссия сделала шаг, чтобы разрешить охотиться на волков в ЕС

Среда, 20 декабря 2023, 14:16

Европейская комиссия в среду объявила о намерении изменить статус волков со "строго защищенного" на "защищенный", что в будущем сделает возможной охоту на этих животных.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление комиссии.

Волки являются строго защищенным видом, согласно Директиве ЕС о среде обитания и Бернской конвенции. Это означает, что их отлов и убийство запрещены, если только животные не представляют опасности для людей или скота.

Охотники в ЕС требуют быстрее пересмотреть правила отстрела волков

Если статус волков будет изменен со "строго защищенного" на "защищенный", охота на них может быть разрешена.

Теперь Еврокомиссия будет добиваться согласия стран-членов ЕС на свое предложение.

Охотничьи и фермерские ассоциации призвали Брюссель изменить охранный статус волков, чтобы получить возможность отстреливать больше животных, утверждая, что фермеры находятся "под огромным давлением" и стремятся защитить свой скот.

Европейская народная партия также бьет тревогу по поводу растущего количества нападений волков, поскольку она стремится позиционировать себя как защитника фермерства и сельских общин в преддверии европейских выборов, которые состоятся в следующем году.

В прошлом году в Германии волк загрыз собственного пони главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая также принадлежит к Европейской народной партии.

Экологические активисты в начале этой недели направили в Еврокомиссию письмо, в котором осудили то, что "политическое решение по такому важному вопросу готовится непрозрачным способом", и подчеркнули, что "любое решение об изменении охранного статуса волков должно основываться на достоверных научных данных".

Комиссия заявила, что ее решение основывается на "углубленном анализе" статуса волка в ЕС.

Этот шаг ЕК следует за объявлением комиссии в сентябре 2023 года о том, что на основе собранных данных она примет решение о предложении изменить, где это целесообразно, статус защиты волков и обновить правовую базу.

Политика в отношении популяции волков является предметом постоянных споров во многих европейских странах. Так, среди последних активизировались дебаты в Австрии после того, как несколько регионов дали разрешение на отстрел волков после сообщений об увеличении количества нападений на домашний скот.

В Швеции за зимний период охоты отстреляли наибольшее количество волков в новейшей истории, что тоже вызвало споры.

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