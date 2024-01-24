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Кипр спас 60 мигрантов из Сирии, которые шесть дней пробыли в открытом море

Среда, 24 января 2024, 19:57

Полиция Кипра 24 января сообщила о спасении 60 сирийских мигрантов, обнаруженных на борту малой лодки примерно в 55 километрах от юго-восточного берега островного государства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Кипрские правоохранители утверждают, что мигранты из Сирии шесть дней находились в открытом море. Их лодку заметило торговое судно, которое проплывало неподалеку.

Предполагается, что лодка 18 января отплыла из Ливана, чья береговая линия расположена почти в 170 километрах от Кипра, и мигрантам, похоже, не хватило еды и воды.

По меньшей мере семерых – трех детей и четырех взрослых – доставили в больницу на вертолетах. По данным полиции Кипра, трое детей и взрослый были без сознания, а остальные трое взрослых получили переломы нижних конечностей.

Саму лодку отбуксировали в гавань, где остальным мигрантам оказали медицинскую помощь.

Хотя в 2023 году общее количество мигрантов, прибывших на Кипр, значительно сократилось, количество прибывших морем за год выросло почти вчетверо – с 937 до 3889. Согласно официальным данным министерства внутренних дел, почти все эти мигранты были сирийцами.

В прошлом месяце на фоне рекордного роста числа искателей убежища из Сирии правительство Кипра заявило, что хочет, чтобы Европейский Союз рассмотрел объявление частей их разрушенной войной родины безопасными для репатриации.

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Кипр миграционный кризис