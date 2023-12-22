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Кипр заявил о резком сокращении прибытия мигрантов

Пятница, 22 декабря 2023, 11:05

Правительство Кипра заявило, что островная страна стала первым государством-членом Евросоюза, которое репатриировало больше мигрантов, чьи заявления о предоставлении убежища были отклонены, чем их прибыло за год.

Как пишет "Европейская правда", об этом государственному вещателю страны сказал министр внутренних дел Константинос Иоанну, сообщает AP.

По словам министра, в этом году репатриировали более 11 тысяч мигрантов, что более чем вдвое больше, чем в 2022 году, что ставит Кипр на 4-е место по количеству репатриантов среди всех стран ЕС в абсолютных цифрах.

Он уточнил, что в двух третях случаев репатриации были добровольными.

Иоанну заявил, что более жесткий подход кипрского правительства к миграции принес результат из-за того, что островное государство стало "менее привлекательным экономическим направлением" для мигрантов, не имеющих права на убежище или международную защиту.

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За последние девять месяцев общий приток мигрантов сократился вдвое по сравнению с прошлым годом, особенно тех, кто пересекает границу с турецкой части Кипра на международно признанный юг в поисках убежища.

Согласно официальной статистике, в этом году было подано 10 589 заявлений о предоставлении убежища по сравнению с 21 565 за весь прошлый год.

Министр указал, что частью мер, направленных на уменьшение прибытия мигрантов, является сокращение времени, необходимого для рассмотрения заявлений о предоставлении убежища, до максимум трех месяцев, а не лет, как во многих случаях. По его словам, это приводит к тому, что заявители, которые не получили убежища, теряют помощь и право на работу.

Иоанну также отметил, что соглашение, достигнутое лидерами Евросоюза в среду по новым правилам контроля за миграцией, не соответствует требованиям Кипра о принудительном переселении мигрантов из стран с внешними границами ЕС, которые находятся под давлением увеличения их прибытия, к другим членам Евросоюза.

Ранее Совет ЕС и Европарламент достигли договоренности по ключевым элементам в пяти проектах законов, которые изменят законодательную рамку ЕС по миграции и убежища.

Перед этим на фоне рекордного роста числа искателей убежища из Сирии правительство Кипра заявило, что хочет, чтобы Европейский Союз рассмотрел объявление частей их разрушенной войной родины безопасными для репатриации.

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Кипр миграционный кризис