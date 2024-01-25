Сенат Италии одобрил предоставление военной помощи Украине в 2024 году

Сенат Италии поддержал решение правительства о предоставлении военной помощи Украине в 2024 году.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ANSA.

За это решение проголосовали 113 сенаторов, против – 18. Теперь его должна рассмотреть нижняя палата парламента – Палата депутатов.

Соответствующий декрет правительства продолжает разрешение Рима на передачу военных активов Киеву до 31 декабря 2024 года в соответствии с международными обязательствами Италии по помощи Украине в борьбе с вторжением РФ.

Ранее нижняя палата итальянского парламента проголосовала за резолюцию о продлении военной поддержки Украины.

В декабре Совет министров Италии поддержал продление на еще один год – до конца 2024-го – полномочий, которые позволяют ей оказывать военную и военно-техническую помощь.

Напомним, решение о предоставлении Украине военной помощи приняло еще предыдущее правительство Италии во главе с Марио Драги. После прихода осенью 2022 года к власти премьер-министра Джорджии Мелони ее Совет министров решил продлить эти полномочия на 2023 год.

Премьер Италии Джорджия Мелони считает, что дальнейшая помощь Украине оружием необходима для того, чтобы обеспечить паритет на поле боя с Россией, иначе война грозит распространиться ближе к ее стране.