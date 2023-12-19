Правительство Италии хочет продлить предоставление Украине военной помощи на 2024 год

Совет министров Италии на заседании во вторник поддержал продление еще на один год – до конца 2024-го – полномочий, которые позволяют ему оказывать военную и военно-техническую помощь Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило итальянское Министерство обороны.

Своим решением правительство Италии предлагает продлить свои полномочия передавать Украине вооружение, транспортные средства и материально-технические средства. Его еще должны одобрить обе палаты итальянского парламента.

"Декрет-закон, о котором идет речь, позволит правительству еще один год... поддерживать украинское население, преданное делу защиты свободы и суверенитета своего государства, предоставляя ему, как это было до сих пор, не только оружие, но и оборудование, генераторы и все необходимое для поддержки военных операций по защите беззащитного гражданского населения", – говорится в сообщении.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто подчеркнул, что этим решением Рим снова "выбирает сторону свободы наций и уважения к международному праву с целью достижения, согласно позиции союзников по НАТО и ЕС, справедливого и прочного мира".

Напомним, решение о предоставлении Украине военной помощи приняло еще предыдущее правительство Италии во главе с Марио Драги. После прихода осенью 2022 года к власти премьер-министра Джорджии Мелони ее Совет министров решил продлить эти полномочия на 2023 год.

На сегодня публично сообщалось по меньшей мере о семи итальянских пакетах военной помощи, в октябре Крозетто говорил о подготовке восьмого.