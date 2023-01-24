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Парламент Италии окончательно одобрил помощь Украине оружием на 2023 год

Вторник, 24 января 2023, 18:36

Палата депутатов - нижняя палата парламента Италии - во вторник одобрила декрет правительства о поставках Украине военной помощи до конца 2023 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Rai.

Декрет поддержали 215 итальянских депутатов, против высказались 46. Поскольку в прошлом месяце документ утвердили в Сенате, теперь он окончательно прошел голосование в парламенте Италии.

Это решение означает, что военная техника и оборудование будут предоставляться Украине для борьбы с российским вторжением в течение всего 2023 года без необходимости отдельного согласия итальянских законодателей. Это происходит на основе декрета, поддержанного итальянским правительством в начале декабря 2022 года.

Поставки оружия Украине определяет министерство обороны Италии по согласованию с министерствами иностранных дел и экономики.

Что именно будет входить в военную помощь, итальянская сторона традиционно не сообщает публично. Но ранее глава МИД страны Антонио Таяни сообщал, что Италия совместно с Францией заканчивают подготовку передачи зенитного ракетного комплекса SAMP/T, который должен быть передан Украине.

Итальянские СМИ также писали, что Италия не примет решение о поставках нового оружия в Украину до февраля из-за политической напряженности, соображений относительно стоимости вооружения и недостатка военных средств.

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Италия Война с РФ

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