Ссора из-за мрамора: Премьер Британии выдвинул новые обвинения Греции

Премьер Великобритании Риши Сунак усилил словесную войну со своим греческим коллегой из-за спора между странами по проблеме возвращения мраморов Парфенона, которая привела к внезапной отмене запланированной между ними встречи.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил во время еженедельного часа вопросов в парламенте в среду, сообщает AP.

"Было ясно, что целью встречи было не обсуждение существенных вопросов на будущее, а скорее попытка сыграть на публику и повторное выяснение отношений из прошлого", – отметил Сунак.

По словам британского премьера, Мицотакис нарушил обещание не говорить публично о мраморных скульптурах во время своего визита.

"Были даны конкретные заверения на эту тему, которые затем были нарушены. Когда люди берут на себя обязательства, они должны их выполнять", – сказал Сунак.

Ранее министр иностранных дел Греции Георгиос Герапетритис встретился со своим коллегой из Великобритании Дэвидом Кэмероном на фоне спора между странами по проблеме возвращения мраморов Парфенона.

Перед этим премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выразил разочарование тем, что на Даунинг-стрит отменили его встречу с главой британского правительства Риши Сунаком из-за проблемы возвращения мраморов Парфенона.

Мраморы, также известные как скульптуры Парфенона, являются древнегреческими сокровищами Британского музея, которые в Великобританию привез британский дипломат лорд Элгин в начале XIX века (отсюда их другое, британское название – "мраморы Элгина").

В правительстве Греции назвали решение отменить встречу "беспрецедентным" и "неуважением".

Даунинг-стрит, в свою очередь, обвинила Грецию в нарушении "заверения", что во время визита греческого премьер-министра Кириакоса Мицотакиса тот не будет поднимать публично вопрос возвращения мраморов Парфенона.