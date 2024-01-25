Министры ЕС обсудят альтернативы действующей "временной защите" для украинцев

На неформальной встрече министров юстиции и внутренних дел стран ЕС поднимут вопрос об альтернативах временной защите, которую Евросоюз создал специально для украинцев, выехавших за границу из-за войны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на ежедневном брифинге сообщил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

Встреча министров проходит в четверг и пятницу, от имени Еврокомиссии в ней принимает участие еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

"Министры обсудят пакт по миграции и убежищу, а также альтернативный механизм временной защиты лиц, спасающихся от российского вторжения в Украину", – сообщил спикер.

Ильва Йоханссон в общении со СМИ перед встречей не упоминала об этом вопросе.

Вопрос о том, что Киев начал говорить с партнерами о поощрении возвращения украинцев домой, задали руководительнице МВД Финляндии Мари Рантанен.

"Если бы я была украинским чиновником – конечно, я призвала бы людей возвращаться. Когда война закончится. Но к тому времени Европа, и в частности Финляндия должны помогать украинцам столько, сколько потребуется", – ответила она.

Напомним, Politico со ссылкой на информированных дипломатов сообщило, что Украина проводит переговоры с чиновниками ЕС о том, чтобы будущие миграционные правила Евросоюза помогли обеспечить возвращение большего количества украинцев домой в следующем году, чтобы они поддерживали украинскую экономику.

Сейчас директива о временной защите действует до марта 2025 года.