Politico: Украина обсуждает с ЕС будущее возвращение украинских беженцев

Украина проводит переговоры с чиновниками ЕС о том, чтобы будущие миграционные правила Евросоюза помогли обеспечить возвращение большего количества украинцев домой в следующем году и поддержать экономику.

Об этом изданию Politico сообщили два дипломата ЕС, знакомые с этими переговорами, пишет "Европейская правда".

В поисках регулирования, которое бы поощряло украинцев возвращаться, представители Украины проводят предварительные обсуждения, чтобы определить, как будут выглядеть правила ЕС после марта 2025 года – особенно если Евросоюз возьмет на себя обязательства поддерживать украинских беженцев до тех пор, пока будет продолжаться война.

Хотя Киев не обращался к ЕС с официальной просьбой о содействии возвращению беженцев, дипломаты ЕС отметили, что с украинской стороны существует определенное давление по усилению будущих правил для возвращения людей.

Один из дипломатов добавил, что пока это не является конкретной просьбой от украинского правительства, а скорее исследовательской. Оба дипломата ЕС говорили на условиях анонимности.

Один из дипломатов ЕС ожидает усиления давления со стороны Киева после принятия нового закона о мобилизации.

В четверг министры по вопросам миграции Евросоюза будут обсуждать правила пребывания украинцев в ЕС.

Если страны-члены решат разрешить украинским беженцам оставаться в ЕС до тех пор, пока продолжается война, они могут поручить Еврокомиссии создать новую систему защиты.

Действующая директива о временной защите, которая является правовой основой для защиты украинцев, уже дважды продлевалась.

Представитель Еврокомиссии заявил, что "Европейский Союз готов поддерживать Украину и всех тех, кто спасается от российских бомб, столько, сколько потребуется".

До войны в Украине проживали более 40 миллионов украинцев, а нынешняя численность населения, по оценкам, составляет примерно 35 миллионов. ЕС предупредил, что население Украины может сократиться до менее чем 29 миллионов в течение следующих 30 лет.

По состоянию на ноябрь 2023 года 4,2 миллиона украинцев, бежавших от войны в ЕС, воспользовались директивой о временной защите, которая действует до марта 2025 года.