Король Чарльз III госпитализирован для лечения простаты

Король Великобритании Чарльз лег в больницу в пятницу для прохождения планового лечения увеличенной простаты.

Об этом сообщили в Букингемском дворце, пишет "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Король прибыл в частную клинику на западе Лондона вместе со своей женой королевой Камиллой.

"Король сегодня утром был госпитализирован в лондонскую больницу для прохождения планового лечения", – говорится в заявлении Букингемского дворца.

"Его Величество хотел бы поблагодарить всех, кто присылал свои добрые пожелания в течение последней недели, и он рад узнать, что его диагноз положительно влияет на осведомленность общественности в области здравоохранения", – добавили в заявлении.

В этой клинике также проходит лечение Кейт, принцесса Уэльская, после перенесенной на прошлой неделе операции на брюшной полости.

Источник во дворце сообщил, что Чарльз посетил Кейт накануне своего лечения.

На прошлой неделе дворец сообщил, что 75-летний Чарльз пройдет "корректирующую процедуру" из-за доброкачественного заболевания, распространенного среди мужчин старше 50 лет.

Дворец отказался сообщить, как долго король пробудет в больнице, но его будущие публичные выступления были отложены, чтобы у него было время на выздоровление.

Обычно члены британской королевской семьи не разглашают подробности болезней, считая все медицинские вопросы частным делом, но Чарльз был готов поделиться деталями своего состояния, чтобы поощрить других мужчин, испытывающих подобные симптомы, пройти медицинское обследование.

Ранее в Великобритании представили официальный портрет короля Чарльза III, который будет висеть во всех государственных учреждениях, таких как суды и правительственные офисы.

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