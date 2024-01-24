Во Франции умерла вторая пострадавшая от наезда на баррикаду протестующих фермеров

12-летняя дочь женщины, которая погибла в результате наезда автомобиля на баррикаду протестующих фермеров, также умерла в больнице.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Несмотря на усилия врачей, ребенок вечером 23 января умер в больнице. Его отец, муж погибшей на месте 35-летней женщины, остается в реанимации в тяжелом состоянии.

О пострадавшей семье массово пишут в СМИ, берут комментарии у их соседей и коллег. Семья занималась животноводством в южном департаменте Арьеж, о них рассказывают как об очень трудолюбивых людях, любивших свое дело.

На трагический случай отреагировали ряд политиков. Министр сельского хозяйства Марк Фесно в своих словах соболезнования отметил, что погибшая "защищала свою профессию", и впоследствии отправился в ее родной департамент.

Премьер-министр Габриэль Атталь сказал, что этот случай глубоко поразил не только фермеров, но и всю страну.

Напомним, несчастный случай произошел на рассвете в южном департаменте Арьеж, что на границе с Испанией. Автомобиль на скорости въехал в баррикаду из соломенных блоков, установленную протестующими фермерами на трассе RN20 Тулуза-Андорра, и нанес тяжелые травмы трем членам семьи из числа протестующих. Женщина скончалась на месте. Трех человек из авто, водителя и двух пассажирок, взяли под стражу.

Представители фермерских семей сначала говорили о "таране", но, по первым выводам следствия, в действиях водителя не было умысла.

Еще с вечера 22 января фермеры начали перекрывать дороги во многих местах по всей территории страны, используя свою технику и блоки из соломы. Акции являются дополнительным способом давлением на власть на фоне начавшихся с понедельника переговоров.