Столтенберг ожидает, что Венгрия ратифицирует вступление Швеции в НАТО в конце зимы

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что Венгрия может ратифицировать вступление Швеции в НАТО и поставить точку в этом процессе в конце февраля.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Столтенберг сказал, что ожидает голосования венгерского парламента по вступлению Швеции в НАТО, как только он вернется к работе к концу февраля.

"Членство Швеции в НАТО сделает Альянс сильнее и повысит безопасность всех нас", – повторил он.

Как известно, парламент Турции вечером 23 января после многочасовых дебатов одобрил ратификацию протокола о вступлении Швеции в Североатлантический альянс, а в четверг процедуру завершил своей подписью президент Эрдоган.

После этого Венгрия осталась последней страной, которая до сих пор не одобрила вступление Швеции.

Орбан в разговоре со Столтенбергом заверил его, что призывает парламент завершить ратификацию "при первой же возможности". Вскоре перед голосованием турецкого парламента он пригласил премьера Швеции в Будапешт, чтобы обсудить в том числе вступление Швеции в НАТО.

В то же время спикер парламента Венгрии заявил, что не планирует созывать депутатов раньше срока для этого голосования.

Премьер Швеции Ульф Кристерссон формально согласился на встречу с Орбаном и предложил выбрать удобные даты, а впоследствии сделал отдельное заявление, что на этой встрече не будет обсуждать вопрос вступления в НАТО.