Орбан заверил генсека НАТО, что хочет ратификации вступления Швеции "при первой возможности"

Виктор Орбан, премьер Венгрии, которая остается фактически единственной преградой для вступления Швеции в НАТО, заверил генсека Йенса Столтенберга, что поддерживает членство страны в Альянсе и призывает парламент завершить ратификацию "при первой же возможности".

Об этом шла речь в телефонном разговоре Орбана и Столтенберга в среду, о котором они рассказали в Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

Орбан заверил, что в разговоре подтвердил поддержку венгерским правительством членства Швеции в НАТО.

"Я также подчеркнул, что мы продолжим призывать Национальное собрание Венгрии проголосовать за вступление Швеции и завершить ратификацию при первой же возможности", – написал венгерский премьер.

Just finished a phone call with @NATO Secretary General @jensstoltenberg. I reaffirmed that the Hungarian government supports the NATO-membership of #Sweden. I also stressed that we will continue to urge the Hungarian National Assembly to vote in favor of Sweden’s accession and…