Орбан заверил генсека НАТО, что хочет ратификации вступления Швеции "при первой возможности"

Виктор Орбан, премьер Венгрии, которая остается фактически единственной преградой для вступления Швеции в НАТО, заверил генсека Йенса Столтенберга, что поддерживает членство страны в Альянсе и призывает парламент завершить ратификацию "при первой же возможности".

Об этом шла речь в телефонном разговоре Орбана и Столтенберга в среду, о котором они рассказали в Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

Орбан заверил, что в разговоре подтвердил поддержку венгерским правительством членства Швеции в НАТО.

"Я также подчеркнул, что мы продолжим призывать Национальное собрание Венгрии проголосовать за вступление Швеции и завершить ратификацию при первой же возможности", – написал венгерский премьер.

Just finished a phone call with @NATO Secretary General @jensstoltenberg. I reaffirmed that the Hungarian government supports the NATO-membership of #Sweden. I also stressed that we will continue to urge the Hungarian National Assembly to vote in favor of Sweden’s accession and… — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) January 24, 2024

Столтенберг назвал разговор с Орбаном "хорошим" и приветствовал "четкую поддержку премьер-министра и его правительства в отношении членства Швеции в НАТО".

"Я с нетерпением ожидаю ратификации, как только парламент (Венгрии. – Ред.) снова соберется", – отметил генсек Альянса.

Good call with @PM_ViktorOrban of #Hungary. I welcome the clear support of the Prime Minister and his government for #Sweden’s #NATO membership. I look forward to the ratification as soon as parliament reconvenes. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 24, 2024

Напомним, парламент Турции вечером 23 января после многочасовых дебатов одобрил ратификацию протокола о вступлении Швеции в Североатлантический альянс.

Для окончательной ратификации протокола о вступлении Швеции свою подпись под решением еще должен поставить президент Реджеп Тайип Эрдоган.

До сих пор, кроме Турции, вступление Швеции в НАТО не одобрила Венгрия, которая обещала, что будет "не последней" в этом процессе.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во вторник пригласил своего шведского коллегу в Будапешт, чтобы обсудить заявку. Но министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём, комментируя приглашение Орбана, сказал, что пока для таких переговоров нет причин.