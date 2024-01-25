Парламент Венгрии не будет собираться вне очереди для рассмотрения заявки Швеции на вступление в НАТО

Парламент Венгрии не будет собираться на внеочередное заседание для того, чтобы рассмотреть вопрос ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО.

Об этом в комментарии порталу Index заявил спикер венгерского парламента Ласло Кёвер, сообщает "Европейская правда".

Отвечая на вопрос о внеочередном заседании, он сказал: "Я не сомневаюсь, что одна из оппозиционных партий – которые не всегда служат венгерским интересам – попытается созвать его, вероятно, это будет безуспешно".

По словам спикера, он не чувствует неотложности по рассмотрению вопроса шведской заявки, и не думает, что "существует какая-то исключительная ситуация".

До недавнего времени Турция и Венгрия остались единственными союзниками в НАТО, которые еще не ратифицировали членство Швеции.

Однако Великое национальное собрание Турции вечером 23 января после многочасовых дебатов одобрило ратификацию протокола о вступлении Швеции в Североатлантический альянс.

Напомним, что накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригласил своего шведского коллегу в Будапешт обсудить заявку о вступлении Швеции в НАТО. Но министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём, комментируя приглашение Орбана, сказал, что для таких переговоров пока нет причин.

В то же время во время разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Орбан заверил, что поддерживает членство Швеции в Альянсе и призывает парламент завершить ратификацию "при первой же возможности".