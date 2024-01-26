Премьер Швеции: Наше членство в НАТО – не тема разговоров с Венгрией
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в пятницу заявил, что не будет обсуждать с Венгрией шведскую заявку на вступление в НАТО, несмотря на то, что Будапешт теперь единственный, кто блокирует членство.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на этой неделе пригласил Кристерссона в Будапешт, чтобы обсудить вопрос вступления Швеции в НАТО. Кристерссон согласился на предложение Орбана.
"Я рад поехать в Будапешт... Нам есть о чем поговорить... Но мы не ведем переговоры о членстве в НАТО, об этом нет переговоров", – сказал Кристерссон шведскому телевидению TV4.
"Но мы могли бы поговорить о том, как нам лучше всего сотрудничать в НАТО", – добавил он.
Кристерссон сказал, что хотя он и готов поехать в Будапешт, встреча с Орбаном на саммите ЕС в Брюсселе 1 февраля была бы более практичной.
"Мы увидимся в четверг на следующей неделе на Европейском совете, и тогда мы сможем начать обсуждать вещи", – сказал он.
Кристерссон добавил, что для визита в Будапешт нужно найти дату, и это обычно не делается поспешно. "Я подозреваю, что его (Орбана. – Ред.) календарь, как и мой, достаточно заполнен", – заявил глава правительства Швеции.
Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём во вторник сказал, что "нет причин для переговоров" с Венгрией по НАТО.
Венгрия единственная из всех членов Альянса блокирует присоединение Швеции.
После более чем года задержек парламент Турции ратифицировал заявку Швеции во вторник, а президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал протокол о вступлении в четверг.