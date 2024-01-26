Стратегия президента России Владимира Путина ждать возвращения Дональда Трампа в Белый дом – это очередной просчет Кремля.

Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО и экс-министр обороны Великобритании Джордж Робертсон, его цитирует агентство Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Робертсон утверждает, что, несмотря на свою дружественную к России риторику, Трамп на посту президента США фактически укрепил американскую оборону и увеличил взносы в НАТО.

"Сейчас, при отсутствии реального прогресса (на поле боя. – Ред.) в России, Путину, похоже, остается лишь подождать до избрания Дональда Трампа, который, как он надеется, заключит какую-то грязную сделку, чтобы положить конец войне. Но даже эта стратегия, если ее можно так назвать, неправильна", – сказал Робертсон в Палате лордов.

"Члены Конгресса США от республиканцев были здесь (в Британии. – Ред.), и они были очень заинтересованы в том, чтобы четко заявить, что эта стратегия является ошибочной. Во время своего пребывания в должности, вопреки своей риторике, президент Трамп отправил ракеты в Польшу, увеличил финансирование НАТО и существенно усилил мощь собственных вооруженных сил. И поэтому это начинает выглядеть как очередной просчет Кремля", – пояснил Робертсон, который был генсеком НАТО с 1999 по 2004 год.

Напомним, Дональд Трамп, который стремится переизбраться на должность в 2024 году, после победы на республиканских праймериз в Айове пообещал "очень быстро" решить ситуацию с войной в Украине.

Президент Владимир Зеленский назвал "очень опасным" то, что Трамп говорит о намерениях "завершить войну" в Украине за 24 часа.