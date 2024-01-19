Зеленский снова пригласил Трампа в Украину, назвал его "план мира" опасным

Владимир Зеленский обратился к экс-президенту США Дональду Трампу, который имеет наибольшие шансы стать кандидатом от Республиканской партии на следующих президентских выборах, и в очередной раз пригласил его в Украину.

Об этом Зеленский сказал в интервью британскому телеканалу Channel 4 News, показанном вечером 19 января, сообщает "Европейская правда".

"Дональд Трамп, я приглашаю вас в Украину, в Киев. Поэтому, если вы можете остановить войну за 24 часа, думаю, этого будет достаточно, чтобы приехать", – сказал глава государства.

В то же время Зеленский назвал "очень опасным" то, что Трамп говорит о намерениях "завершить войну" в Украине за 24 часа.

"То есть он говорит, что будет самостоятельно принимать решения – я даже не говорю о России – без обеих сторон, то есть без нас... Это говорит, что если его идея, которую никто не слышал, не будет работать для нас нашего народа, то он сделает все, чтобы все равно достичь донесения своей идеи. И вот это меня немножечко беспокоит", – пояснил он.

Бывший президент США ранее не раз говорил, что имеет "план" по обеспечению мира в Украине в течение 24 часов в случае возвращения на высший пост. После победы на праймериз в штате Айова в начале недели Трамп снова повторил, что в случае победы на выборах "очень быстро" завершит войну.

В ноябре Владимир Зеленский предложил Трампу приехать в Украину. Но Трамп отказался, сославшись на "конфликт интересов" с действующей администрацией Джо Байдена.