Трамп после победы в Айове пообещал закончить войну в Украине "очень быстро"

Экс-президент США Дональд Трамп, который стремится к переизбранию на должность в 2024 году, после победы на республиканских праймериз в Айове пообещал "очень быстро" решить ситуацию с войной в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Выступая в Айове, Трамп заявил, что способен договориться с президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку у них, по его словам, хорошие отношения.

"Мы с Путиным прекрасно ладим. Мы очень хорошо ладим. Это хорошо, а не плохо. Если бы фальшивые новости стали настоящими и честными новостями, 90% наших проблем в этой стране было бы решено... Ситуация с Украиной настолько ужасна... И мы собираемся решить это, мы собираемся решить это очень быстро", – сказал Трамп.

Он выразил уверенность, что сможет привлечь к диалогу президентов Украины и России.

"Я очень хорошо знаю президента Путина, я очень хорошо знаю Зеленского, я могу привлечь его, мы решим это очень быстро. Этого (войны. – Ред.) никогда не должно было произойти", – добавил он.

Напомним, Трамп одержал убедительную победу на первых республиканских президентских праймериз в Айове 15 января. Он получил 51% поддержки проголосовавших избирателей.

Бывший президент США ранее не раз говорил, что у него "есть план" по обеспечению мира в Украине в течение 24 часов в случае возвращения на высший пост.

В ноябре Владимир Зеленский предложил Трампу приехать в Украину.

Но Трамп отказался, сославшись на "конфликт интересов" с действующей администрацией Джо Байдена.