В Чехии объявили обвинение коммунисту, который показал флаг России с буквой Z

Полиция Чехии объявила уголовное обвинение члену Коммунистической партии Чехии и Моравии, который на мероприятии в городе Нимбурк в прошлом году показал флаг России с буквой Z – символом российской агрессии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Инцидент произошел еще 25 июня 2023 года на съезде коммунистов в Нимбурке. Тогда сообщалось, что российский флаг с большой буквой Z, составленной из георгиевской ленты, и словами на русском языке "Своих не бросаем" был вывешен на одном из киосков.

После вызова полицейского патруля флаг сняли, но правоохранители уже тогда начали проверку. В январе прокуратура Нимбурка объявила уголовное обвинение одному из членов Компартии по факту отрицания, подвергания сомнению, одобрения или оправдания геноцида.

С дополнительным разъяснением ситуации выступил представитель прокуратуры города Штепан Брунклик после того, как председатель районной ячейки коммунистов Зденек Милата опубликовал полицейский документ о якобы закрытии расследования.

Выяснилось, что документ был фальшивым, а создала его женщина, которую в прошлом году уже судили за подделку официальных документов.

Чешские суды и раньше объявляли приговоры за одобрение российской агрессии против Украины. К примеру, мужчина, который пришел на антиправительственный протест с шевроном ЧВК Вагнера, получил условный срок.