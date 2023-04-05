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В Чехии вынесли приговор мужчине, который пришел на акцию с шевронами ЧВК "Вагнера"

Среда, 5 апреля 2023, 19:21

Пражский районный суд в среду вынес условный приговор мужчине, который пришел на пророссийскую акцию на Вацлавской площади в прошлом месяце с символом Z и шевроном частной военной компании "Вагнера".

Как сообщает "Европейская правда", об этом в среду агентству ČTK сообщила пресс-секретарь суда Ева Швиглерова.

Суд чешской столицы признал мужчину виновным в преступлении отрицания и одобрения геноцида и приговорил к шести месяцам лишения свободы условно с отсрочкой исполнения приговора на два года.

Кроме того, ему было запрещено находиться в Праге в течение одного года, а также он должен уплатить 12 тысяч чешских крон штрафа.

Суд вынес приговор ордер без назначения основного судебного разбирательства. Обвиняемый может подать апелляцию, и в случае ее удовлетворения приговор будет отменен, а дело будет рассматриваться на открытом судебном заседании.

Согласно фотографиям с демонстрации 11 марта, мужчина имел на рюкзаке букву Z, которая используется российской армией во время войны в Украине, а на рукаве - логотип российской ЧВК "Вагнер".

Следователи уголовной полиции Чехии в целом расследуют семь дел в связи с акцией в тот день. Речь идет о попытке некоторых демонстрантов ворваться в Национальный музей, попытке сорвать украинский флаг и повреждении автомобиля с украинскими номерами.

Правительство Чехии последовательно выступает за поддержку Украины в ее борьбе против российской агрессии, предоставляя в том числе военную помощь.

Как сообщалось, чешские суды осудили уже девять человек за одобрение российской агрессии против Украины.

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Чехия Война с РФ

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