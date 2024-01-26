Министр обороны Ирландии требует увеличить призыв в армию

Глава Министерства обороны Ирландии, вице-премьер страны Михол Мартин призвал руководство вооруженных сил разработать амбициозные планы призыва в армию, чтобы успеть доукомплектовать ее и, наконец, выйти на запланированное увеличение численности войска.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Irish Times.

Руководство вооруженных сил Ирландии планировало на 2024 год призвать только 540 военных, чего будет недостаточно для замены тех, кто уйдет с военной службы. В прошлом году в ряды армии Ирландии вступили 415 человек, а уволились – 750.

Учитывая это Мартин "поручил, чтобы в 2024 году был осуществлен дополнительный набор военнослужащих и курсантов сверх этой цифры, а военное руководство представило план, как это будет достигнуто".

Сейчас во всех видах вооруженных сил Ирландии насчитывается 7550 человек, что и так примерно на 2000 меньше штатной численности. Отсутствие желающих служить уже ставит под сомнение цель правительства Ирландии выйти на численность армии в 11 500 человек к 2028 году.

Неофициально армия Ирландии не знает, как именно увеличить количество призывников, учитывая уже проведенные масштабные кампании по призыву и тот факт, что в остальных секторах экономики занятость – на почти полном уровне.

Для поощрения к военной службе в Ирландии уже повысили заработные платы и надбавки, а также распространили программу частной медицинской помощи для всех воинских званий, а не только офицеров, как раньше.

Ирландия из-за многолетней традиции нейтралитета практически не инвестировала в собственные вооруженные силы, которые участвовали только в миротворческих операциях под эгидой ООН. Но ситуация несколько изменилась с полномасштабным вторжением РФ в Украину.

"ЕвроПравда" уже подробно рассказывала о том, как сформировался ирландский нейтралитет, в статье "Ирландское расширение НАТО". Но в июне правительство Ирландии провело публичный консультативный форум по традиции военного нейтралитета страны.

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