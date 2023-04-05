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Ирландия проведет консультации с общественностью о нейтралитете из-за войны РФ в Украине

Среда, 5 апреля 2023, 18:58

Правительство Ирландии намерено спросить общественность об их мнении относительно традиции военного нейтралитета страны на консультативном форуме.

Об этом заявил ирландский министр иностранных дел Михол Мартин, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Мартин заявил, что в июне в трех городах Ирландии состоится четырехдневный форум, который сосредоточится на ряде вопросов безопасности и позволит обсудить политику нейтралитета, существовавшую десятилетиями.

"За последний год международная среда безопасности существенно изменилась. Мы стали свидетелями вопиющего и грубого пренебрежения Россией международным правом", - сказал Мартин.

"Приверженность Ирландии к международному порядку, основанному на правилах, и наша традиционная политика военного нейтралитета не освобождают нас от необходимости реагировать на эту новую реальность", - добавил он.

На форуме выступят эксперты по вопросам безопасности, обороны и внешней политики, а также политические представители, представители гражданского общества, академических кругов и других соответствующих органов. Представители общественности могут присутствовать и заранее подавать письменные предложения.

Мартин заявил, что дискуссии не имеют "никакого заранее определенного результата" и что правительство не планирует менять свою политику военного нейтралитета.

Ирландия провозгласила нейтралитет во время Второй мировой войны. Тогдашний премьер-министр страны Эймон де Валера обосновал этот статус тем, что он позволяет стране не стать пешкой в играх великих держав.

Нейтралитет был официальной политикой Ирландии на протяжении большей части ее независимой истории и остается широко популярным. Критики говорят, что он вкупе с низким уровнем расходов на оборону ставит страну в зависимость от союзников.

Ранее премьер-министр Ирландии Лео Варадкар убежден, что умиротворение российского лидера Владимира Путина не заставит его остановить войну против Украины.

Как известно, на этой неделе Финляндия стала членом НАТО, отказавшись от своей длительной политики нейтралитета.

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Ирландия

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