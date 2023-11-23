Правительство Ирландии объявило о самых масштабных за историю страны изменениях ее нейтралитета

Министр иностранных дел и по совместительству обороны Ирландии Михол Мартин объявил о планах пересмотра оборонной политики страны, в частности реформу процедуры отправки миротворческих контингентов, которая является одной из отличительных черт нейтралитета страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Irish Times.

Ключевое изменение, инициированное ирландским правительством, будет заключаться в отказе от системы "тройного замка". Она предусматривает, что Ирландия может разворачивать контингент численностью более 12 военных за рубежом только после разрешения правительства, парламента и Совета безопасности ООН.

"Тройной замок", который в Ирландии считается краеугольным камнем нейтралитета, Ирландия хочет отменить, исключив необходимость обращения в Совбез ООН.

Глава ирландского МИД объяснил, что этот орган является все менее функциональным после полномасштабного вторжения РФ в Украину, и поэтому многие военные миссии Ирландии застревают на стадии планирования.

Отмена "тройного замка" позволит Ирландии участвовать в миссиях, организованных другими организациями, такими как ЕС или Африканский союз, добавил Мартин. Кроме того, Ирландия также могла бы непосредственно помогать стране, которая просит помощи у международного сообщества.

Кроме того, в рамках обновления оборонной политики ирландское правительство завершит разработку новой Стратегии национальной безопасности и создаст первую стратегию морской безопасности – учитывая то, что в прибрежных водах страны проложен ряд важных телекоммуникационных кабелей.

Дублин также создаст Управление национальной безопасности, которое будет отвечать за оформление допусков к государственной тайне должностным лицам и защиту секретной информации ЕС. Отсутствие такого органа в некоторых случаях вызвало проблемы с обменом секретной информацией с Евросоюзом.

Хотя Михол Мартин говорил о необходимости усиления сотрудничества по безопасности с ЕС и НАТО, он исключил шаги к членству в Альянсе или любое другое изменение политики военного нейтралитета, подчеркнув, что это "просто не стоит на повестке дня".

"ЕвроПравда" уже подробно рассказывала о том, как сформировался ирландский нейтралитет, в статье "Ирландское расширение НАТО". Но в июне правительство Ирландии провело публичный консультативный форум по традиции военного нейтралитета страны.

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