Міністр оборони Ірландії вимагає збільшити призов до армії

Очільник Міністерства оборони Ірландії, віцепрем’єр країни Міхол Мартін закликав керівництво збройних сил розробити амбітніші плани призову до армії, аби встигнути доукомплектувати її та, зрештою, вийти на заплановане збільшення чисельності війська.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Irish Times.

Керівництво збройних сил Ірландії планувало на 2024 рік призвати лише 540 військових, чого буде недостатньо для заміни тих, хто піде з військової служби. Минулоріч до лав армії Ірландії вступили 415 людей, а звільнились – 750.

З огляду на це Мартін "доручив, щоб у 2024 році було здійснено додатковий набір військовослужбовців і курсантів понад цю цифру, а військове керівництво представило план, як це буде досягнуто".

Наразі в усіх видах збройних сил Ірландії налічується 7550 людей, що й так приблизно на 2000 менше від штатної чисельності. Відсутність охочих служити вже ставить під сумнів мету уряду Ірландії вийти на чисельність армії в 11 500 людей до 2028 року.

Неофіційно армія Ірландії не знає, як саме збільшити кількість призовників, враховуючи вже проведені масштабні кампанії з призову й той факт, що в решті секторів економіки зайнятість – на майже повному рівні.

Для заохочення до військової служби в Ірландії вже підвищили заробітні плати й надбавки, а також поширили програму приватної медичної допомоги для усіх військових звань, а не лише офіцерів, як раніше.

Ірландія через багаторічну традицію нейтралітету практично не інвестувала у власні збройні сили, які брали участь лише в миротворчих операціях під егідою ООН. Але ситуація дещо змінилась з повномасштабним вторгненням РФ в Україну.

"ЄвроПравда" вже детально розповідала про те, як сформувався ірландський нейтралітет, у статті "Ірландське розширення НАТО". Але у червні уряд Ірландії провів публічний консультативний форум щодо традиції військового нейтралітету країни.

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